Снег и температурные качели. Синоптик Рябов рассказал, каким будет декабрь в Беларуси

В первый зимний месяц будет наблюдаться сильное колебание температур. В целом декабрь будет похож на зиму, однако не исключены и оттепели, рассказал синоптик. Таким образом, месяц окажется снежным и теплым.



Количество осадков прогнозируется выше нормы. Мокрый снег и дождь будут идти суммарно 18−21 день.



По мировым прогнозам последний месяц года будет на 1−1,5 градуса теплее нормы.