В первый зимний месяц будет наблюдаться сильное колебание температур. В целом декабрь будет похож на зиму, однако не исключены и оттепели, рассказал синоптик. Таким образом, месяц окажется снежным и теплым.
Количество осадков прогнозируется выше нормы. Мокрый снег и дождь будут идти суммарно 18−21 день.
По мировым прогнозам последний месяц года будет на 1−1,5 градуса теплее нормы.
Снег и температурные качели. Синоптик Рябов рассказал, каким будет декабрь в Беларуси
На протяжении декабря белорусов ждет очень изменчивая погода, сообщил в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
В первый зимний месяц будет наблюдаться сильное колебание температур. В целом декабрь будет похож на зиму, однако не исключены и оттепели, рассказал синоптик. Таким образом, месяц окажется снежным и теплым.