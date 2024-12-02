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Снег и температурные качели. Синоптик Рябов рассказал, каким будет декабрь в Беларуси

На протяжении декабря белорусов ждет очень изменчивая погода, сообщил в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 64% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Freepik

В первый зимний месяц будет наблюдаться сильное колебание температур. В целом декабрь будет похож на зиму, однако не исключены и оттепели, рассказал синоптик. Таким образом, месяц окажется снежным и теплым.

Количество осадков прогнозируется выше нормы. Мокрый снег и дождь будут идти суммарно 18−21 день.

По мировым прогнозам последний месяц года будет на 1−1,5 градуса теплее нормы.