Отопление и горячую воду частично отключили в Иркутске до шести вечера

В Иркутске частично отключили отопление и горячую воду. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, ограничения коснулись Правобережного и Октябрьского округов.
— 2 декабря в некоторых домах ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улице Баррикад, 54 г. Это необходимо для того, чтобы не допустить аварийной ситуации. Специалисты будут работать на Трилиссера, 112, 8 Марта, 4, — уточнил оператор.
Ограничения коснулись Правобережного и Октябрьского округов. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Водо- и теплоснабжение вернут к шести часам вечера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семья убитого фельдшера из Иркутской области получит единовременную выплату в размере миллиона рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.