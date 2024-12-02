Отопление и горячую воду частично отключили в Иркутске до шести вечера

— 2 декабря в некоторых домах ограничено теплоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети по улице Баррикад, 54 г. Это необходимо для того, чтобы не допустить аварийной ситуации. Специалисты будут работать на Трилиссера, 112, 8 Марта, 4, — уточнил оператор.