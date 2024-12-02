Фестиваль «Горьковская елка» ждет нижегородцев с 23 декабря

А 4 января на Большой Покровской пройдет театрализованное шествие сказочных героев «Горьковская Ёлка: сказка оживает». После шествия желающие смогут угоститься чаем с калачами. Дата мероприятия выбрана не случайно: в этот день в 1900 году нижегородский писатель Максим Горький провел первую благотворительную елку для детей из нуждающихся семей.