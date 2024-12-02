Фестиваль «Горьковская елка» ждет нижегородцев с 23 декабря

В Нижнем Новгороде 23 декабря стартует фестиваль «Горьковская елка», традиции которой исполняется 125 лет. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в соцсети.
Фестиваль будет длиться до 8 января, он пройдет на улице Большой Покровской, Театральной площади, площади Маркина, в муниципальных театрах, музеях и библиотеках, где пройдут больше 75 благотворительных мероприятий.
С 23 декабря на площади Маркина будет работать «Горьковская ярмарка» с чаем и калачами, с мастер-классами и сувенирами. Здесь же появится «Домик добрых дел», где желающие смогут передать подарок детям из новых регионов.
С 28 декабря новогодние семейные программы стартуют в парках «Швейцария», «Дубки», Станкозавода, в Автозаводском и Светлоярском парках. 29 декабря в Нижний Новгород прибудет «Поезд Деда Мороза»: он сделает остановку на станции Сортировочной.
А 4 января на Большой Покровской пройдет театрализованное шествие сказочных героев «Горьковская Ёлка: сказка оживает». После шествия желающие смогут угоститься чаем с калачами. Дата мероприятия выбрана не случайно: в этот день в 1900 году нижегородский писатель Максим Горький провел первую благотворительную елку для детей из нуждающихся семей.
Также на Большой Покровской улице установят фотозоны в виде картин со звуковым сопровождением. А на Театральной площади установят арт-объект в форме снежного шара, который будет и фотозоной и концертной площадкой.
Кроме того, в Нижнем Новгороде будет работать «Почта Деда Мороза» — почтоматы появятся в 10 крупных торговых центрах, некоторых театрах, на железнодорожном вокзале, а также в аэропорту и в планетарии.
В новогодние каникулы будет работать и экскурсионный двухэтажный автобус, который будет перемещаться по специальному маршруту.
Напомним, новогодние мероприятия в парках Нижнего Новгорода стартуют 28 декабря и продлятся до 12 января.