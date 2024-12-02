В Красноярске 2 декабря Владислав Дёмин даст концерт «Всё для Победы»

В Красноярске состоится концерт Владислава Дёмина.
Концерт-спектакль Владислава Дёмина «Всё для Победы» пройдет 2 декабря в 19:00 на новой сцене «Пушка+» Красноярского драматического театра имени Пушкина.
В программе известного красноярца прозвучат авторские стихи В программе известного красноярца проникновенные авторские стихи «Сибирь», «Пронзая века» и песни: «Дружбе Гимн», «Так надо», «Деды», «Баллада о ВДВ» и другие.
Среди приглашенных активисты-общественники Красноярского края, а также участники торжественного награждения благотворителей и участников сбора «Все для Победы!», которые накануне (1 декабря) были награждены почетными нагрудными знаками «Народный фронт. Все для Победы!».
Концерт организован региональным штабом Народного фронта в Красноярском крае, министерством культуры Красноярского края, Красноярским драматическим театром им. А. С. Пушкина.
Отметим, что Владислав Дёмин — актер, телеведущий, спортсмен, амбассадор проекта «Всё для Победы».
Ранее сообщалось об инциденте с певцом Сергеем Лазаревым, который произошел в Красноярске.