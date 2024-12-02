Омич принес в банк 16 тысяч монеток

Напомним, акция позволяла омичам сдать в банк монеты, зачислив средства на свой счет или получив взамен наличные, и не платить за это комиссию. Как оказалось, чаще всего участники акции приносили монеты номиналом 1 и 10 рублей.
На этот раз один из участников на протяжении всех дней акции приносил в банк монеты на сумму 500 рублей. А еще один житель принес в банк почти 16 тысяч монет разных номиналов на сумму больше ста тысяч рублей.
«Зачастую мелочь оседает в наших копилках и кошельках и не приносит никакой пользы, ведь не используется в расчетах. Благодаря такой акции и ответственности омичей нам удается возвращать монеты в оборот», — отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Он также напомнил, что монетами всегда можно рассчитываться во время покупок, так как они являются законным средством платежа.