Уехавший добровольцем на СВО 54-летний глава Куюргазинского района Башкирии вернулся к исполнению обязанностей

Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов, ухавший добровольцем в зону специальной военной операции, вернулся к исполнению обязанностей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал его заместитель Азамат Сайфуллин, который на протяжении года заменял коллегу на посту.