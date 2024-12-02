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Уехавший добровольцем на СВО 54-летний глава Куюргазинского района Башкирии вернулся к исполнению обязанностей

Глава Куюргазинского района Башкирии спустя год вернулся из зоны СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов, ухавший добровольцем в зону специальной военной операции, вернулся к исполнению обязанностей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал его заместитель Азамат Сайфуллин, который на протяжении года заменял коллегу на посту.

Юлай Ильясов родился 10 июня 1969 года в селе Юнаево Зианчуринского района Башкирии. Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет (специальность — электрооборудование летательных аппаратов) и Башкирский государственный университет (юриспруденция).

Работал научным сотрудником в УГАТУ, главным специалистом Министерства экономики и антимонопольной политики Башкирии, главным специалистом Секретариата Государственного Собрания республики, председателем Государственного комитета Башкирии по молодежной политике, вице-мэром Уфы, главой администрации Кировского район башкирской столицы, министром земельных и имущественных отношений республики.

До назначения главой администрации Куюргазинского района (апрель 2019 года) занимал пост заместителя главы администрации по экономике, финансам и инвестициям муниципального района Куюргазинский района. Осень прошлого года принял решение отправиться в зону СВО.

— С сегодняшнего дня руль управления Куюргазинским районом передаю прежнему главе — участнику СВО, ветерану боевых действий Юлаю Талховичу Ильясову. Успехов вам, Юлай Талхович, в ответственной деятельности! — заявил Азамат Сайфуллин.

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