Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Вяземского района Хабаровского края в декабре останется без ТВ и радио

Профилактические работы продлятся несколько дней.

Источник: Mail.ru

Жителей ряда населённых пунктов Вяземского района Хабаровского края с 3 по 5 декабря временно останутся без телевидения и радио из-за проведения профилактических и ремонтных работ на оборудования филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения вещания также коснутся столицы региона — тут будет недоступная одна радиопрограмма.

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями и будут проходить в то время, когда в эфире нет важных сообщений, — рассказали в РТРС.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 3 по 5 декабря:

03.12.2025

Глебово, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

03.12.2024−05.12.2024 (Общее время отключений не более 4-х часов)

Город Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

  • Радиопрограмма «Радио России»

04.12.2024

Видное, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Радио «Питер FM»

05.12.2024

Шереметьево, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

связь