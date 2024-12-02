Часть Вяземского района Хабаровского края в декабре останется без ТВ и радио

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями и будут проходить в то время, когда в эфире нет важных сообщений, — рассказали в РТРС.