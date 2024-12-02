Часть Вяземского района Хабаровского края в декабре останется без ТВ и радио

Жителей ряда населённых пунктов Вяземского района Хабаровского края с 3 по 5 декабря временно останутся без телевидения и радио из-за проведения профилактических и ремонтных работ на оборудования филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения вещания также коснутся столицы региона — тут будет недоступная одна радиопрограмма.
— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями и будут проходить в то время, когда в эфире нет важных сообщений, — рассказали в РТРС.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 3 по 5 декабря:
03.12.2025
Глебово, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
03.12.2024−05.12.2024 (Общее время отключений не более 4-х часов)
Город Вяземский, Вяземский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
- Радиопрограмма «Радио России»
04.12.2024
Видное, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Город Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио «Питер FM»
05.12.2024
Шереметьево, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).