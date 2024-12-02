Арбитражный суд Ростовской области будет находиться в новом здании

У арбитражного суда Ростовской области появится новое здание. Об этом сообщили ИА «ДОН 24» со ссылкой на управление Росимущества.
По данным источника, территориальное управление Росимущества в донском регионе предоставило арбитражному суду Ростовской области в постоянное пользование земельный участок. Его площадь составляет 21 507 квадратных метров. Отметим, участок находится на проспекте Шолохова. Там будет возведено новое здание арбитражного суда Ростовской области.
О сроках реализации пока не сообщается.