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Арбитражный суд Ростовской области будет находиться в новом здании

Арбитражный суд Ростовской области переедет в новое здание.

Источник: Комсомольская правда

У арбитражного суда Ростовской области появится новое здание. Об этом сообщили ИА «ДОН 24» со ссылкой на управление Росимущества.

По данным источника, территориальное управление Росимущества в донском регионе предоставило арбитражному суду Ростовской области в постоянное пользование земельный участок. Его площадь составляет 21 507 квадратных метров. Отметим, участок находится на проспекте Шолохова. Там будет возведено новое здание арбитражного суда Ростовской области.

О сроках реализации пока не сообщается.