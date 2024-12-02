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Заблудившегося в лесу мужчину нашли близ Малориты

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заблудившегося в лесу мужчину нашли близ Малориты, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В первый день зимы после 16.00 в службу спасения обратились за помощью в поисках мужчины, который потерялся в лесном массиве возле города Малорита.

Чуть более трех часов понадобилось, чтобы обнаружить заблудившегося. В 19.26 работники МЧС совместно с представителем Малоритского лесхоза нашли мужчину. В медпомощи он не нуждался.