Певица из Екатеринбурга Клава Кока оказалась под капельницей

Ранее Клава Кока рассказала о причинах расставания с блогером Александром Повериным. Они познакомились на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого певица искала мужчину, с которым можно создать семью. Тем не менее, в сентябре 2024 года пара рассталась.