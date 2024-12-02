Певица из Екатеринбурга Клава Кока оказалась под капельницей из-за болезни. Об этом Клавдия Высокова [настоящее имя певицы, — Прим. ред.] рассказала своим подписчикам.
— Лечусь! Спасибо всем за пожелания о выздоровлении. Скоро буду как огурчик, — подписала исполнительница фотографию с иглой от капельницы в вене правой руки.
Кадр из больницы исполнительница опубликовала в одной из своих соцсетей. Позже в своем telegram-канале Клава Кока поделилась подробностями о самочувствии. Она записала голосовое сообщение.
— Я приболела, что-то конкретно меня размазало, — говорит певица.
В комментариях подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее Клава Кока рассказала о причинах расставания с блогером Александром Повериным. Они познакомились на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого певица искала мужчину, с которым можно создать семью. Тем не менее, в сентябре 2024 года пара рассталась.