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В Перми с 2025 года поднимут стоимость проезда в городском транспорте до 40 рублей

Через два года проезд в транспорте подорожает еще на 6 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Перми издал постановление об увеличении стоимости проезда в городском транспорте на муниципальных маршрутах. С 15 апреля 2025 года тариф установят на уровне 40 ₽. В два последующих года планируют дальнейшее повышение стоимости проезда.

Ровно через год, с 15 апреля 2026 года, за одну поездку в автобусах и трамваях придется заплатить 43 ₽, с 15 апреля 2027 года — 46 ₽.

Кстати, в городе-спутнике Перми Краснокамске стоимость проезда в городских автобусах подняли до 40 ₽ уже с 1 декабря этого года. Повышение также затронет проезд на пригородных автобусных маршрутах в границах Краснокамского округа.