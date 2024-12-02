Морозная неделя: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

До конца недели осадков не ожидается, а значит, зонты можно оставить дома. Но приготовьтесь к ночным морозам и туманам.
Общая картина
С 2 по 6 декабря на большей части территории Узбекистана установится сухая погода. Исключением станут предгорные и горные районы Ташкентской и Наманганской областей, где 5 декабря возможны осадки в виде снега.
Температура воздуха:
- Ночью: от −3 до +2 градусов.
- Днем: 5−10 градусов тепла.
- На севере страны: ночью −3…-8 градусов, днем около 0−5 градусов тепла.
На отдельных территориях ожидается туман, что может усложнить дорожное движение.
Погода в столице
Для жителей Ташкента неделя пройдет без дождей. Однако по утрам и ночью возможны туманы, так что автолюбителям стоит быть внимательными на дорогах.
- Температура ночью: −1…+1 градус.
- Днем: 6−9 градусов тепла.
Хотя дневные температуры будут относительно комфортными, не забывайте про теплую одежду для вечерних прогулок. Водителям стоит учитывать возможный туман и соблюдать осторожность.
Наслаждайтесь ясными днями, ведь зима только начинается, и впереди могут быть менее приятные погодные сюрпризы!