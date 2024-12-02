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Морозная неделя: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

Узгидромет поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю, и он порадует тех, кто не любит сюрпризов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 64% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Vaib.Uz

До конца недели осадков не ожидается, а значит, зонты можно оставить дома. Но приготовьтесь к ночным морозам и туманам.

Общая картина

С 2 по 6 декабря на большей части территории Узбекистана установится сухая погода. Исключением станут предгорные и горные районы Ташкентской и Наманганской областей, где 5 декабря возможны осадки в виде снега.

Температура воздуха:

  • Ночью: от −3 до +2 градусов.
  • Днем: 5−10 градусов тепла.
  • На севере страны: ночью −3…-8 градусов, днем около 0−5 градусов тепла.

На отдельных территориях ожидается туман, что может усложнить дорожное движение.

Погода в столице

Для жителей Ташкента неделя пройдет без дождей. Однако по утрам и ночью возможны туманы, так что автолюбителям стоит быть внимательными на дорогах.

  • Температура ночью: −1…+1 градус.
  • Днем: 6−9 градусов тепла.

Хотя дневные температуры будут относительно комфортными, не забывайте про теплую одежду для вечерних прогулок. Водителям стоит учитывать возможный туман и соблюдать осторожность.

Наслаждайтесь ясными днями, ведь зима только начинается, и впереди могут быть менее приятные погодные сюрпризы!