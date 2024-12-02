В Омской области завтра потеплеет до нуля

Завтра в Омской области после длительных заморозков начнется волна резкого потепления. Существенную смену погоды стоит ожидать уже в эту среду. О том, какая будет погода в Омске 3 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на вторник температура воздуха составит −4…-9 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра до 10 м/с.
Днем уже существенно потеплеет — столбик термометра покажет 0…-5 градусов. Осадки в виде снега сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с.
По прогнозу синоптиков, уже в эту среду, 3 декабря, дневная температура будет на уровне −3…+2 градусов.