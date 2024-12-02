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Регулируемые тарифы на общественном транспорте введут в Ангарске

Жители жаловались на то, что их право на надлежащее транспортное обслуживание нарушают.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске правоохранители провели проверку по обращениям жителей города. Они жаловались на то, что их право на надлежащее транспортное обслуживание нарушают. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Оказалось, что в городе не было маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу между населенными пунктами город Ангарск — поселок Мегет, микрорайон Цементный и парком Строителей, автостанцией и микрорайоном Юго-Восточный.

— С целью восстановления прав жителей города прокурор обратился с иском о понуждении организовать транспортное обслуживание по регулируемому тарифу, требования по которому судом удовлетворены, — уточнили в ведомстве.

Ответчик не согласился с решением, подал апелляцию. Иркутский областной суд поддержал позицию прокуратуры, оставив решение суда первой инстанции в силе. Исполнение проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске.