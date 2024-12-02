В выходные в Пермском крае ожидается похолодание до −20 градусов

В этом году декабрь в Пермском крае ожидается теплым. Температура воздуха будет на 2−3 градуса выше климатической нормы. Это значит, что в Перми средняя температура декабря может быть на уровне около −8 градусов или немного выше. Отмечается, что такого теплого декабря не было в регионе с 2019 года.
По данным ГИС-Центра ПГНИУ, начнется декабрь в Прикамье с очень теплой погоды. В течение суток 3 декабря ожидается оттепель до 0…+2 градусов и таяние снега. Осадков в первой пятидневке месяца будет мало.
С 6 декабря на территории Пермского края установятся умеренные морозы. В ночные часы столбики термометров опустятся до −8…-13 градусов. Морозная погода с вероятными прояснениями и без осадков продлится несколько дней. Холоднее всего может быть на юге и востоке края (Юго-Камский, Оса, Кунгур, Чернушка, Куеда, Чайковский, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва), где температура воздуха ночами понизится до −15…-20 градусов. В Перми на пике похолодания в выходные будет до −15 ночью и −10 днем.
В первой декаде месяца обойдется без существенных осадков. Снегопады в Прикамье возможны лишь во второй декаде месяца. Именно между 10 и 15 декабря пейзаж Перми и на юге края (Юго-Камский, Оса, Кунгур, Чернушка, Куеда, Чайковский) приобретет более характерный снежный вид.
В третьей декаде месяца есть вероятность арктических вторжений и первых существенных морозов. Температура воздуха опустится до −20…-25 градусов. При этом прогнозируется избыток осадков.