В выходные в Пермском крае ожидается похолодание до −20 градусов

В этом году декабрь в Пермском крае ожидается теплым. Температура воздуха будет на 2−3 градуса выше климатической нормы. Это значит, что в Перми средняя температура декабря может быть на уровне около −8 градусов или немного выше. Отмечается, что такого теплого декабря не было в регионе с 2019 года.