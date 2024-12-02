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Мэр Омска прокомментировал утренние пробки из-за капремонта моста у Телецентра

Градоначальник призвал омичей потерпеть.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром жители Омска пожаловались на образовавшиеся километровые пробки на Левобережье. Причиной такого масштабного затора стал капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Мэр Сергей Шелест отреагировал на жалобы местных жителей.

Глава города дал распоряжение своему заместителю Владимиру Куприянову, а также Юрию Казакову, отвечающему за строительное направление, разработать решение образовавшейся проблемы.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства и прошу всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Город не может отказаться от капитального ремонта моста», — прокомментировал ситуацию с пробками Сергей Шелест.

Градоначальник также подчеркнул, что если капремонт не будет выполнен в установленный срок, то мост у Телецентра придется закрыть из-за его состояния.

Ранее мы писали, что Омск встал в многокилометровые пробки из-за ремонта моста 60-летия ВЛКСМ.