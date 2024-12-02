Овец и Собак ожидает успех, а Мышей ждет стабильность: счастливые дни по символам года назвал буддийский астролог

Традиционный прогноз на ближайшие семь дней составил известный в Бурятии священнослужитель-блогер, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама. Зурхай на неделю со 2 по 8 декабря расскажет, какие дела стоит отложить, а какие действия принесут удачу и привлекут благополучие.
Зурхай на 2 декабря, понедельник.
Не бойтесь начинать новое, отправляться в путешествие, делать предложение руки и сердца или заключать брак. Что касается работы, дела будут спориться у представителей науки, культуры, торговли и бизнеса. Отдельный совет для тех, кому нужны свежие и креативные идеи, немного удачи или приятные знакомства: купите или наденьте в этот день любую обновку, в том числе украшения.
— Оказание помощи, участие в молебнах, получение посвящений, учений, а также вывешивание флажков хии морин (священный флажок в бурятской традиции буддизма — прим. ред.) даруют богатство, харизму, уверенность и могущество, — говорит Еши Намжил лама. — Рытьё колодца, бурение скважины сулит здоровье, долголетие, достаток. Посадка растений, уход за ними, приготовление лекарств, домашних блюд и заготовок впрок защитят от многих болезней.
Удача на стороне родившихся в годы Овцы и Собаки. Сегодня у вас все получится.
Важно! Понедельник неблагоприятен день для покупки техники, автомобиля или коня. Стоит перенести на лучшее время поход к костоправу, охоту, военные и судебные дела.
Продажа мяса может сулить гной, язвы, грибок и плесень, говорится в прогнозе. А укоротить длину волос — сократить годы жизни.
Зурхай на 3 декабря, вторник.
Хороший день для фермеров, садоводов, военных и служителей Фемиды. Стабильность ждет Мышей, Змей, Коней (Лошадей) и Свиней. Мелкие неурядицы могут испортить настроение людям, появившимся на свет в годы Обезьяны.
Время не подходит для путешествий, переездов, кочевок, торговли, бизнеса, любых начинаний и брачных дел.
— Стрижка волос — к ссоре, — предупреждает лама.
Зурхай на 4 декабря, среда.
Уверенно покупайте билеты в дальний путь, путешествуйте и переезжайте. Везение ожидает тех, кто связан с животноводством, растениеводством, культурой, наукой и торговлей.
Меньше проблем достанется людям, родившимся в годы Мыши (Крысы), Коровы (Быка), Дракона, Собаки и Свиньи. Сложным будет день для людей, родившихся в годы Змеи и Коня (Лошади).
Берегите детей. В среду не стоит проводить детские дни рождения и другие мероприятия, учить малышей ходить, говорить и т.д.
К слову, день не подходит для любых начинаний даже у взрослых. Закладка фундамента, охота, судебные, брачные и военные дела могут накликать неприятности.
Еще одна рекомендация от настоятеля — не заводите собаку.
Зурхай на 5 декабря, четверг.
Отличные новости для Тигров, Зайцев (Кроликов) и Обезьян — судьба благоволит вам! Остальные тоже могут ухватить удачу за хвост:
— Посадка растений и уход за ними продлят жизнь. Благие дела принесут славу и усилят влияние. Стрижка волос укрепит тело, — говорится в тексте зурхай.
Осторожными нужно быть знакам Коровы (Быка), Дракона и Собаки. Вас поджидает большое количество негатива.
В целом день неблагоприятен для путешествий, особенно перелетов, охотничьих, военных, судебных и брачных дел.
Зурхай на 6 декабря, пятница.
Запрет на дальние путешествия и переезды снимается. Также можно без переживаний отправиться в ЗАГС. Успешнее всех в пятницу будут люди, родившиеся в годы Змеи, Коня (Лошади), Овцы, Обезьяны и Курицы (Петуха). Увы, не сложатся дела у тех, чьи покровители Тигр и Заяц.
Желаете обрести долголетие? Займитесь приготовлением домашних блюд и заготовок. Любые сделки, договоры, соглашения, переговоры и встречи в этот день обернутся успехом. А новая стрижка подарит владельцу приумножение имущества.
Чтобы не испытывать судьбу, откажитесь от рытья колодца, бурения скважины, судебных, похоронных, охотничьих и военных дел. Не рекомендуется проводить встречи, застолья с родственниками. Работать с деревом, срубать кусты — к увечьям, переломам.
Зурхай на 7 декабря, суббота.
Отличный день для тех, кто родился в годы Коровы, Тигра и Зайца. Меньше повезет Мышам и Свиньям.
Заключение сделок, договоров, проведение деловых встреч, переговоров, знакомства будут весьма удачными. Посадка растений, уход за ними, приготовление домашних блюд и заготовок впрок зарядят долголетием, — говорит Еши Намжил лама.
Запишитесь к парикмахеру — стрижка волос в субботу улучшит внешний вид.
Плохая примета — покупка изделий из шкуры, кожи и пуха. Откажитесь от гонок, скачек и любого экстрима. В список не рекомендуемых занятий входит охота. Не стоит выносить из дома или с участка крупные предметы, мебель, возвращать долг, давать взаймы и даже в аренду. Также неблагоприятно день повлияет на начало стройки, ремонт дома и закладку фундамента.
Зурхай на 8 декабря, воскресенье.
Поздравляем Драконов! Сегодня успех сулит им во всех делах, поделился буддийский астролог.
— Оказание помощи, участие в молебнах сулят процветание, рост. Приручение, дрессировка животных, также посадка растений и уход за ними будут весьма полезны для нервной, психической систем, впрочем, как и игры с животными. Работы с водой, на ней, вблизи, в русле укрепят мужское и женское здоровье. Земляные работы будут весьма полезны для энергетики желудочно-кишечного тракта.
Неблагоприятный день для любых начинаний, закладки фундамента, продажи машины или коня. Не спешите заключать брак или разводиться.
Рубка дерева, куста может привести к травмам, а стрижка волос — к болезни.