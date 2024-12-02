Овец и Собак ожидает успех, а Мышей ждет стабильность: счастливые дни по символам года назвал буддийский астролог

Не бойтесь начинать новое, отправляться в путешествие, делать предложение руки и сердца или заключать брак. Что касается работы, дела будут спориться у представителей науки, культуры, торговли и бизнеса. Отдельный совет для тех, кому нужны свежие и креативные идеи, немного удачи или приятные знакомства: купите или наденьте в этот день любую обновку, в том числе украшения.