В Казани консульский центр Китая откроют на улице Подлужной

В Казани строительство консульского центра Китая получило положительное заключение историко-культурной экспертизы. Объект расположится на улице Подлужной, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.
Согласно документу, во время работ нужно соблюдать меры по сохранности объекта культурного наследия федерального значения. В
Также отмечено, что участок строительства слабоизученный. В 2023 году там провели археологические работы и обнаружили более 300 единиц массового материала, 13 индивидуальных предметов. Однако подобные мероприятия на территории проводить не требуется из-за утери культурного слоя.
Напомним, в Казани открылось новое здание Генерального консульства Ирана. Объект расположен на улице Седова.