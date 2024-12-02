В Казани консульский центр Китая откроют на улице Подлужной

Согласно документу, во время работ нужно соблюдать меры по сохранности объекта культурного наследия федерального значения. В XI—XVIII вв. еков на этой территории проходила дорога, которая вела от Арского поля вниз по современной улице Толстого к Казанке, а затем вдоль левого берега реки в сторону современного поселка Дербышки.