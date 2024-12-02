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В Казани консульский центр Китая откроют на улице Подлужной

Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани строительство консульского центра Китая получило положительное заключение историко-культурной экспертизы. Объект расположится на улице Подлужной, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

Согласно документу, во время работ нужно соблюдать меры по сохранности объекта культурного наследия федерального значения. В XI—XVIII вв.еков на этой территории проходила дорога, которая вела от Арского поля вниз по современной улице Толстого к Казанке, а затем вдоль левого берега реки в сторону современного поселка Дербышки.

Также отмечено, что участок строительства слабоизученный. В 2023 году там провели археологические работы и обнаружили более 300 единиц массового материала, 13 индивидуальных предметов. Однако подобные мероприятия на территории проводить не требуется из-за утери культурного слоя.

Напомним, в Казани открылось новое здание Генерального консульства Ирана. Объект расположен на улице Седова.