Екатеринбуржцы раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Сказочный состав прибудет в уральскую столицу 31 декабря. Поезд будет стоять на вокзале с 15:00 до 21:00. В это время посетители смогут насладиться бесплатной анимационной программой. Попасть в вагоны можно будет только по билетам, свободного входа не предусмотрено.