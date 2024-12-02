Екатеринбуржцы раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Жители Екатеринбурга полностью раскупили билеты на поезд Деда Мороза. Места закончились спустя 25 минут после открытия продаж.
Продажа билетов стартовала в 11 часов на сайте «РЖД». Меньше чем за 30 минут билетов не осталось. Такая же ситуация сложилась и в других городах. Билет скупают мгновенно.
Сказочный состав прибудет в уральскую столицу 31 декабря. Поезд будет стоять на вокзале с 15:00 до 21:00. В это время посетители смогут насладиться бесплатной анимационной программой. Попасть в вагоны можно будет только по билетам, свободного входа не предусмотрено.
Внутри супервагона будет расположен кукольный театр. В нем предусматривается 26 человек на один сеанс. В резиденцию поместятся только 15.