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Екатеринбуржцы раскупили билеты на поезд Деда Мороза

Жители Екатеринбурга скупили билеты на поезд Деда Мороза за считанные минуты.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга полностью раскупили билеты на поезд Деда Мороза. Места закончились спустя 25 минут после открытия продаж.

Продажа билетов стартовала в 11 часов на сайте «РЖД». Меньше чем за 30 минут билетов не осталось. Такая же ситуация сложилась и в других городах. Билет скупают мгновенно.

Сказочный состав прибудет в уральскую столицу 31 декабря. Поезд будет стоять на вокзале с 15:00 до 21:00. В это время посетители смогут насладиться бесплатной анимационной программой. Попасть в вагоны можно будет только по билетам, свободного входа не предусмотрено.

Внутри супервагона будет расположен кукольный театр. В нем предусматривается 26 человек на один сеанс. В резиденцию поместятся только 15.