В Воронеже перенесли остановку «Микрорайон Дубрава» на улице Шишкова

В Воронеже на улице Шишкова с воскресенья, 1 декабря, перенесли остановки общественного транспорта «Микрорайон Дубрава» как при движении в Коминтерновский район, так и при движении из него. Остановка входит в схемы движения автобусов городских маршрутов № 18, 29, 44, 51, 69, 74 в обоих направлениях и № 95 при движении в сторону Коминтерновского района. Об этом предупредил Единый оператор городских пассажирских перевозок.
При движении в сторону Коминтерновского района остановка теперь будет располагаться не возле дома № 144 по улице Шишкова, как было раньше, а возле дома № 1 по улице Загоровского. При движении в обратном направлении остановка будет располагаться не возле корпуса 2 дома № 102 В по улице Шишкова, а возле корпуса 2 дома № 107б.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что старые «Газели» на пригородных маршрутах № 312А и № 312Д заменят новыми автобусами средней вместимости KAMAZ-Vega с низкопольной задней площадкой, электронными табло и USB-разъемами для зарядки телефонов в салоне.