В Воронеже перенесли остановку «Микрорайон Дубрава» на улице Шишкова

В Воронеже на улице Шишкова с воскресенья, 1 декабря, перенесли остановки общественного транспорта «Микрорайон Дубрава» как при движении в Коминтерновский район, так и при движении из него. Остановка входит в схемы движения автобусов городских маршрутов № 18, 29, 44, 51, 69, 74 в обоих направлениях и № 95 при движении в сторону Коминтерновского района. Об этом предупредил Единый оператор городских пассажирских перевозок.