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В Омске четырехэтажку на Химиков расселят на три года раньше

Речь идет об аварийном доме № 57.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура добилась сокращения срока для расселения порядка 100 жильцов аварийной четырехэтажки на улице Химиков, 57. Теперь жители дома смогут покинуть здание уже в 2027 году.

Как сообщили в прокуратуре, у аварийного дома повреждены и деформированы конструктивные элементы — это несет риск обрушения здания. Физический износ здания превышает 70%.

Несмотря на внушительный износ здания, муниципалитет собирался расселить жильцов дома лишь в декабре 2030 года. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд.

Инстанция удовлетворила требования ведомства и назначила новый срок расселения — не позднее 2027 года.