В Омске четырехэтажку на Химиков расселят на три года раньше

Омская прокуратура добилась сокращения срока для расселения порядка 100 жильцов аварийной четырехэтажки на улице Химиков, 57. Теперь жители дома смогут покинуть здание уже в 2027 году.
Как сообщили в прокуратуре, у аварийного дома повреждены и деформированы конструктивные элементы — это несет риск обрушения здания. Физический износ здания превышает 70%.
Несмотря на внушительный износ здания, муниципалитет собирался расселить жильцов дома лишь в декабре 2030 года. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд.
Инстанция удовлетворила требования ведомства и назначила новый срок расселения — не позднее 2027 года.