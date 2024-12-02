Названы лидеры конкурса «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области завершилось голосование за объекты, претендующие на почетное звание «Достояние Среднего Урала».
В пятерку лидеров вошли Мотоцикл «Урал», набравший более 23 тысяч голосов, Музейный комплекс УГМК (22,4 тысячи голосов), Природный парк «Оленьи ручьи» (16,4 тысячи), Сказы П. П. Бажова (15,3 тысячи), Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн (14 тысяч голосов).
В этом году в выборе номинантов приняли участие более 77 тысяч жителей Среднего Урала, в в ходе голосования подано свыше 158 тысяч голосов, уточнили организаторы.