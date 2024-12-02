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Три маршрута автобуса переименованы в Нижнем Новгороде

Речь идет о Т-74, Т-82, Т-91.

Источник: Freepik

Автобусы Т-74, Т-82 и Т-91 переименованы в А-74, А-82 и А-91 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Нововведение действует с 1 декабря из-за того, что данные маршруты перешли на регулируемые тарифы и на работу по госконтрактам.

Маршрут А-91 сократили: теперь автобусы не заезжают на Канавинский мост, а также улицы Советскую и Долгополова. Общественный транспорт следует от поселка Черепичного до Черниговской.

Уточняется, что сокращение маршрута позволило увеличить число рейсов на данном направлении, а также создать комфортную транспортную связь Бекетова с Ванеева и площадью Минина и Пожарского.

Ранее мы писали, что общественный транспорт не пустили по площади Свободы. Запуск электробусов и автобусов временно отложили.