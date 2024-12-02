Более 2,6 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Более 2,6 тысячи большегрузов и 110 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Государственного пограничного комитета республики.
Очереди есть на всех трех направлениях, но самым загруженными являются литовское и польское. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой собралось 530 фур, а в «Бенякони» — 490.
Большая очередь из 962 большегрузов есть в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, а в «Григоровщине» на границе с Латвией стоят 630 грузовиков.
Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на границе Беларуси с Польшей собралась очередь из 119 авто.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.