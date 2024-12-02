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Более 2,6 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Самая большая очередь из большегрузов образовалась на границе с Польшей, в настоящий момент там насчитывается почти тысяча фур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Более 2,6 тысячи большегрузов и 110 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Государственного пограничного комитета республики.

Очереди есть на всех трех направлениях, но самым загруженными являются литовское и польское. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой собралось 530 фур, а в «Бенякони» — 490.

Большая очередь из 962 большегрузов есть в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе, а в «Григоровщине» на границе с Латвией стоят 630 грузовиков.

Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на границе Беларуси с Польшей собралась очередь из 119 авто.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС