Две большие поликлиники появятся в Алматы

Ожидается, что строительство поликлиник будет внесено в проект бюджета на 2025 год, а работы начнутся весной следующего года. На сегодня жителей Бостандыкского района обслуживают четыре государственные поликлиники: № 4, 7, 12, 17, также частные медицинские центры, которые работают по государственному заказу, сообщили в акимате. Ранее мы рассказывали о том, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города. Также говорилось о том, что в Алматы запустили еще сто школьных автобусов для развозки учеников из отдаленных районов.