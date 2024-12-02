Минюст: в Беларуси насчитывается 156 служб «одного окна»

Сама идея «одного окна» как некий такой важный механизм дебюрократизации появилась в начале 2000-х годов, когда делались попытки в различных структурах максимально сократить количество хождений граждан по кабинетам и обеспечить решение их потребностей в рамках одной организации, рассказала Валентина Якимович. «Идея создания была не только в тех службах “одно окно”, которые сегодня существуют, но и в различных государственных органах. А если уже говорить о службе в современном понимании, то она у нас появилась где-то в 2010 году. Тогда началось ее формирование в том виде, в каком сегодня службы представлены. Связано это было с изменениями в первую очередь Директивы № 2 о дебюрократизации государственного аппарата и принятием тогда закона об основах административных процедур, где как раз таки в качестве важного принципа осуществления административных процедур был заложен принцип “одного окна”, — отметила она.



Валентина Якимович добавила, что службы представлены в рамках каждого районного и городского исполнительного комитета, то есть их сегодня 156. Работают там порядка 600 человек. Обязанность создания службы при исполкомах заложена в указе главы государства № 202, но при этом он не ограничивает возможности местных органов создавать дополнительные. “Поэтому могут создаваться службы и в рамках других местных исполнительных и распорядительных органов. Сегодня у нас создана такая служба в Заславле, Фаниполе и уже есть предложение по ее созданию, например, в рамках Боровлянского сельского совета с учетом того, что это действительно достаточно населенный район и там ведется много строительства”, — сказала она.



Уже второй десяток лет работают службы “одного окна”, чтобы максимально охватывать админпроцедуры местных исполнительных органов, подчеркнула Валентина Якимович.



*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.