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Прямые рейсы из Иркутска в Гуанчжоу запустят 15 декабря

Лайнер будет отправляться дважды в неделю.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске запустят новое международное направление. С 15 декабря 2024 самолеты будут летать напрямую в Гуанчжоу (Китай). Об этом КП-Иркутск сообщили в аэропорту областного центра.

— Гуанчжоу — это сердце южного Китая, известное своей богатой культурой, вкусной кухней и современными достопримечательностями. Там можно посетить уникальные рынки, исторические памятники и живописные парки, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Лайнер будет отправляться по маршруту дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошел ежегодный фестиваль среди артистов профессиональных театров «Актерская песня». В этом году специальный приз выиграли актеры Русского драматического театра имени Бестужева в Бурятии.