Инцидент исчерпан: голодавшая из-за сорванного тура в Антарктиду волгоградка урегулировала спор с компанией

Многие туристы были расстроены и возмущены. Компания предложила им компенсировать половину стоимости путевки, однако не все на это согласились. Три человека устроили голодовку прямо на борту. Наталья продержалась целых пять дней без еды и воды. Она уже было отчаялась. По словам женщины, к концу голодовки на нее уже никто не обращал внимания, а родные сильно переживали. Пришлось завершить протест. Волгоградка планировала подать иск на фирму, но, к счастью, конфликт удалось урегулировать.