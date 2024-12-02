Инцидент исчерпан: голодавшая из-за сорванного тура в Антарктиду волгоградка урегулировала спор с компанией

Туристка из России Наталья Литвинова сообщили о примирении с компанией Swan Hellenic Diana накануне, 1 декабря. Жительница Волгограда поспешила поделиться радостной новостью со своими подписчиками. Как рассказала сайту volgograd.kp.ru Наталья, инцидент исчерпан и у нее больше нет претензий.
— Компания связалась со мной, и мы достигли договоренности, которые я не могу вам озвучить, но они меня устроили. Хочу поблагодарить каждого из вас, кто меня поддерживал. Главное, что все было не зря, — радуется туристка.
А все началось неделю назад, когда следовавший в Антарктиду роскошный лайнер сломался. На его борту находилось 170 пассажиров из разных стран мира, купивших дорогостоящие путевки. Наталья около восьми лет копила миллион рублей на путешествие мечты. Туристам обещали двухмесячный круиз с выходом на сушу. Итогом путешествия должен был стать ледяной континент. Однако планы пришлось изменить.
Многие туристы были расстроены и возмущены. Компания предложила им компенсировать половину стоимости путевки, однако не все на это согласились. Три человека устроили голодовку прямо на борту. Наталья продержалась целых пять дней без еды и воды. Она уже было отчаялась. По словам женщины, к концу голодовки на нее уже никто не обращал внимания, а родные сильно переживали. Пришлось завершить протест. Волгоградка планировала подать иск на фирму, но, к счастью, конфликт удалось урегулировать.