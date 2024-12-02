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В каких областях Казахстана ожидаются снегопады и дожди

Об этом синоптики сообщили в прогнозе погоды на ближайшие трое суток.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 64% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: gochs.rkomi.ru

В Казахстане погоду на большей части территории будут формировать атмосферные фронтальные разделы. Это, по данным РГП «Казгидромет» обусловит её неустойчивый характер, передаёт BaigeNews.kz.

«В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололёд», — проинформировали синоптики.

Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.

«По республике ожидаются туманы», — добавили в «Казгидромете».

В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.