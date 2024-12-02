В каких областях Казахстана ожидаются снегопады и дожди

В Казахстане погоду на большей части территории будут формировать атмосферные фронтальные разделы. Это, по данным РГП «Казгидромет» обусловит её неустойчивый характер, передаёт BaigeNews.kz.
«В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололёд», — проинформировали синоптики.
Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков.
«По республике ожидаются туманы», — добавили в «Казгидромете».
В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.