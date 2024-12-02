«Будет очень большой поток людей». Восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро

Восемь эскалаторов установлены на станции «Аэродромная» минского метро. Об этом в эфире Первого информационного телеканала рассказал начальник тоннельного отряда № 1 Владимир Суховаров.
— Думаю, что на «Аэродромной» станции будет очень большой поток людей, — допустил специалист.
Он уточнил, что на указанной станции Зеленолужской линии метро установлено восемь эскалаторов. Говорится, что готовность второго участка третьей линии минского метро составляет более 95%. Речь идет про новые станции «Слуцкий гостинец», «Неморшанский сад», «Аэродромная».
Также в сообщении сказано, что по рельсам уже проходят обкатку поезда и в скором времени данное направление будет открыто для жителей микрорайонов «Курасовщина», «Минск-Мир». Сообщается, что сейчас активные строительные работы ведутся в районе площади Бангалор. Следующий район, куда проведут метро — Зеленый Луг.
Кстати, новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года.
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