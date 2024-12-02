«Будет очень большой поток людей». Восемь эскалаторов установили на новой станции «Аэродромная» Зеленолужской линии минского метро

Также в сообщении сказано, что по рельсам уже проходят обкатку поезда и в скором времени данное направление будет открыто для жителей микрорайонов «Курасовщина», «Минск-Мир». Сообщается, что сейчас активные строительные работы ведутся в районе площади Бангалор. Следующий район, куда проведут метро — Зеленый Луг.