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Новые дорожные знаки установят в Сальске Ростовской области

На улицах Сальска до конца 2025 года установят новые дорожные знаки.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области до конца 2025 года планируют установить новые дорожные знаки. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение работ ранее объявили местные власти. Начальная стоимость контракта — 1,4 млн рублей. Исполнителя уже определили.

По условиям договора, знаки должны быть установлены так, чтобы их видимость днем составляла не менее 150 метров. Также они должны быть удалены от деревьев и кустарников. Наружные светильники и реклама не должны создавать помех при чтении знаков.