Новые дорожные знаки установят в Сальске Ростовской области

В Сальске Ростовской области до конца 2025 года планируют установить новые дорожные знаки. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.
Конкурс на выполнение работ ранее объявили местные власти. Начальная стоимость контракта — 1,4 млн рублей. Исполнителя уже определили.
По условиям договора, знаки должны быть установлены так, чтобы их видимость днем составляла не менее 150 метров. Также они должны быть удалены от деревьев и кустарников. Наружные светильники и реклама не должны создавать помех при чтении знаков.