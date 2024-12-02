Шесть автомобилей столкнулись на Серышева в Хабаровске

2 декабря на улице Серышева в Хабаровске столкнулись шесть автомобилей. ДТП обошлось без пострадавших, водители оформили все документы самостоятельно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Сотрудники полиции обнаружили информацию об аварии во время мониторинга сети. Участники происшествия решили вопросы на месте», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
3 и 4 декабря в Хабаровском крае ожидаются снег и сильный ветер. В некоторых районах региона порывы ветра достигнут 24 метров в секунду. В Хабаровске 4 декабря усилится ветер до 20 метров в секунду, на дорогах образуется снежный накат.