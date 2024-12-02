Создан виртуальный помощник для психологов на основе ИИ

«Рынок психологических услуг каждый год растет на 18%. Нагрузка на психологов возрастает. Нейросетевой помощник поможет поддерживать эффективность и избежать профессионального выгорания. В среднем в день на прием приходит от пяти до семи клиентов. Психологу нужно помнить информацию о каждом из них, наблюдать за жестами, мимикой и тоном голоса обратившегося за помощью, а также вести записи и анализировать их. Вместе с командой мы создали помощника для психологов для того, чтобы повысить их продуктивность и поддерживать высокий уровень качества предоставляемых услуг», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Анны Ариничевой.