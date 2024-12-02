Создан виртуальный помощник для психологов на основе ИИ

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Виртуального ассистента для психологов, который повышает продуктивность и качество услуг, на основе искусственного интеллекта разработали в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и инновационной политики региона.
«Программа помогает автоматизировать процессы и сосредоточиться на клиенте, повысив производительность специалистов. Это повышает продуктивность и качество услуг, а также увеличивает выручку специалистов в два раза. Приложение содержит личные кабинеты для психологов, где они могут вести базу данных клиентов, просматривать и редактировать конспекты консультаций, создавать отчеты качестве терапии», — говорится в сообщении.
Программа автоматически фиксирует речь и расшифровывает содержание сессий, анализируя эмоциональные реакции и когнитивные искажения. После приема клиент получает домашнее задание, выполняет его и отправляет обратно через помощника. Программа анализирует выполненную работу и добавляет информацию в базу данных. Она также может генерировать отчеты о прогрессе и сравнивать данные предыдущих сессий с текущими.
«Рынок психологических услуг каждый год растет на 18%. Нагрузка на психологов возрастает. Нейросетевой помощник поможет поддерживать эффективность и избежать профессионального выгорания. В среднем в день на прием приходит от пяти до семи клиентов. Психологу нужно помнить информацию о каждом из них, наблюдать за жестами, мимикой и тоном голоса обратившегося за помощью, а также вести записи и анализировать их. Вместе с командой мы создали помощника для психологов для того, чтобы повысить их продуктивность и поддерживать высокий уровень качества предоставляемых услуг», — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков Анны Ариничевой.
Разработчики уделяют большое внимание обеспечению конфиденциальности и безопасности при хранении данных. Авторы проекта, который стал победителем бизнес-акселератора новосибирского технопарка «А: Старт», подали документы для оформления патента, а также гранта Фонда содействия инновациям.