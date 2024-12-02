Глава ГАИ Башкирии выступил со специальным обращением из-за снегопада

Сегодня утром, 1 декабря, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале опубликовал специальное обращение из-за непогоды.
По словам руководителя ведомства во многих городах и районах республики сейчас отмечается ухудшение погодных условий, а именно — усиление снегопадов. В настоящее время сотрудники ГАИ дежурят на проблемных участках федеральных и региональных дорогах и принимают меры по недопущению осложнения дорожной обстановки.
Севастьянов призвал водителей скорректировать свое поведение на дороге и быть предельно осторожными и внимательными. В такую погоду, по словам ГАИ Башкирии, следует избегать резких маневров и торможений. А пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.
— В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, — заверил Владимир Севастьянов.
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