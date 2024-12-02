Глава ГАИ Башкирии выступил со специальным обращением из-за снегопада

По словам руководителя ведомства во многих городах и районах республики сейчас отмечается ухудшение погодных условий, а именно — усиление снегопадов. В настоящее время сотрудники ГАИ дежурят на проблемных участках федеральных и региональных дорогах и принимают меры по недопущению осложнения дорожной обстановки.