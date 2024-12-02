За сколько должна приезжать скорая помощь в Казахстане

По информации ведомства, с января по октябрь текущего года бригады Скорой медицинской помощи (СМП) в Казахстане обслужили свыше 7 млн вызовов.
«Несмотря на возросшее количество вызовов в сравнении с прошлым годом, ключевой показатель успешной реанимации увеличился на 7,1%, достигнув 51,7% от всех случаев», — сообщили в министерстве.
Там рассказали, что среднее время доезда бригады СМП с момента поступления вызова на «103» до доезда к пациенту соответствует нормативу: по 1 категории срочности — 9 минут, по 2 категории срочности — 12,3 минуты, по 3 категории срочности — 17,9 минуты, по 4 категории — 24,3 минуты.
Службу СМП по стране представляют 20 самостоятельных станций, 98 городских подстанций и 232 районных отделения.
«В областных и городских станциях скорой помощи функционирует 1 491 выездная бригада в одну смену, для обслуживания вызовов 4 категории срочности по республике в отделениях СМП при организациях ПМСП функционируют 446 бригады. Уровень оснащения автоматизированной системой управления (АСУ) вызовами в Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях составляет 100%», — отметили в Минздраве.
На сегодняшний день на балансе службы «неотложки» имеется 2 355 единиц санитарного автотранспорта, из них 1 482 единицы в городе и 873 единицы в сельской местности.
В ноябре 2024 года Zakon.kz публиковал статью о нюансах и особенностях работы в скорой помощи в Казахстане.