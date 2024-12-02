За сколько должна приезжать скорая помощь в Казахстане

Там рассказали, что среднее время доезда бригады СМП с момента поступления вызова на «103» до доезда к пациенту соответствует нормативу: по 1 категории срочности — 9 минут, по 2 категории срочности — 12,3 минуты, по 3 категории срочности — 17,9 минуты, по 4 категории — 24,3 минуты.