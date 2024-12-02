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В НСО несколько детских садов приостановили свою работу из-за ОРВИ

В Новосибирской области продолжается сезон острых респираторных вирусных инфекций.

Источник: Freepik

По информации регионального министерства образования, в настоящее время 51 детский сад частично приостановил работу из-за заболевания детей. В 62 группах зарегистрировано 564 случая заболевания. Заместитель министра образования Юрий Савостьянов сообщил на оперативном совещании, что в Купинском районе один детский сад не работает из-за того, что из 12 воспитанников заболели десять.

Кроме того, частично приостановлена работа 24 школ, где в 45 классах заболело 295 учащихся.

Напомним, в Новосибирской области школьники и пенсионеры стали чаще болеть пневмонией.