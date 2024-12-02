В НСО несколько детских садов приостановили свою работу из-за ОРВИ

По информации регионального министерства образования, в настоящее время 51 детский сад частично приостановил работу из-за заболевания детей. В 62 группах зарегистрировано 564 случая заболевания. Заместитель министра образования Юрий Савостьянов сообщил на оперативном совещании, что в Купинском районе один детский сад не работает из-за того, что из 12 воспитанников заболели десять.