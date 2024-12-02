В Омской области озвучили вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

На такую же зарплату может претендовать водитель мусоровоза. Для работы необходимо иметь водительское удостоверение категории С и разбираться в технической базе автомобиля.

На высокую зарплату в Омске может претендовать инженер-программист автоматизированной системы управления технологическим процессом. Специалист будет зарабатывать от 100 тысяч рублей.