В Омской области озвучили вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Аналитики сервиса по поиску работы озвучили самые высокооплачиваемые вакансии в Омской области. Зарплата там исчисляется от 100 тысяч и выше.
Так, самую большую зарплату в октябре предлагали пилоту-инструктору на вертолет Ми-8. Зарплату ему предлагают от 230 тысяч рублей. От соискателя требуется квалификация не ниже командира воздушного судна.
На втором месте по уровню зарплаты оказалась вакансия водителя бензовоза. Ему предлагают зарплату до 120 тысяч рублей. Здесь от сотрудника требуется опыт работы на грузовом автомобиле и водительское удостоверение категории С, Е.
На такую же зарплату может претендовать водитель мусоровоза. Для работы необходимо иметь водительское удостоверение категории С и разбираться в технической базе автомобиля.
На высокую зарплату в Омске может претендовать инженер-программист автоматизированной системы управления технологическим процессом. Специалист будет зарабатывать от 100 тысяч рублей.
Жиловщику мяса и субпродуктов предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Чуть меньше, до 100 тысяч рублей, предлагают фармацевту-провизору.