Нацпроект «Жилье и городская среда» преображает Хабаровский край

«Президентские нацпроекты открывают новые возможности для улучшения качества жизни в нашем регионе. Открытие каждой благоустроенной территории становится настоящим событием для жителей. Министерство ЖКХ особо контролирует гарантийное и послегарантийное обслуживание таких объектов. Если общественное пространство активно используется гражданами для отдыха и мероприятий, оно требует особенно внимательного отношения. Мы призываем всех принимать участие не только в выборе мест для отдыха, но и в организации субботников, акций по озеленению, поддержке чистоты и порядка, а также вовлекать в эти процессы детей и молодежь», — сказал Сергей Федоров.