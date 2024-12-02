Нацпроект «Жилье и городская среда» преображает Хабаровский край

В Бикине завершен крупный проект благоустройства — здесь создан парк культуры и отдыха. На его строительство было направлено 90 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В 2022 году эта общественная территория победила в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Сейчас работы в парке культуры и отдыха завершены. На выделенные средства были установлены детский городок с веревочным парком, новая сцена и амфитеатр, торговые павильоны, а также проведены работы по освещению и установке видеонаблюдения. Обустроены смотровая площадка, пешеходные мостики и парковочные места. Также выполнено озеленение территории.
Торжественное открытие нового пространства прошло при участии первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства края Сергея Федорова.
«Президентские нацпроекты открывают новые возможности для улучшения качества жизни в нашем регионе. Открытие каждой благоустроенной территории становится настоящим событием для жителей. Министерство ЖКХ особо контролирует гарантийное и послегарантийное обслуживание таких объектов. Если общественное пространство активно используется гражданами для отдыха и мероприятий, оно требует особенно внимательного отношения. Мы призываем всех принимать участие не только в выборе мест для отдыха, но и в организации субботников, акций по озеленению, поддержке чистоты и порядка, а также вовлекать в эти процессы детей и молодежь», — сказал Сергей Федоров.
В регионе благодаря Всероссийскому конкурсу создано несколько крупных проектов. Среди них — сквер «Молодежный» с парком «Патриот» в Чегдомыне, городская набережная в Николаевске, «Матросский парк» в Заветах Ильича, а также благоустройство площади в Тополево. Завершается работа над придворцовой площадью «Икар над Амуром» в Амурске.