В Хабаровске установятся чрезвычайные морозы даже для декабря

Ну вот и пришел к нам декабрь, на мягких и пушистых лапах белого снега он постучался во все окошки, пришел во все дворы. Но декабрь месяц зимний — холодный, ветреный, со своим суровым норовом. И заявит он о себе уже на этой неделе, обрушив на нас такие морозы, какие редко бывают в начале декабря.
А пока в ближайшие два дня на севере Хабаровского края ожидается существенное ухудшение погоды, там пройдет снег, местами сильный, метель с усилением ветра на побережье от 18 до 23 метров в секунду. На юге края тоже снег, но небольшой. Температура воздуха начнет понижаться, в край приходит очень холодная воздушная масса. Ночные температуры понизятся до −18…-25 градусов, дневные до −13…-18.
В Хабаровске на этой неделе в отдельные дни еще пройдет небольшой снег, ветер умеренный, за исключением завтрашнего дня, когда задует с порывами до 15−20 метров в секунду, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Температуры понизятся. Так, в ночь на 5 декабря столбик термометра опустится до −19…-26 градусов. Однако самый холодный день нам предстоит 6 декабря, тогда ночью столбики термометра покажут −25…-27 градусов, днем остановятся на отметке −13…-17 градусов. К выходным очаг холода сместится на север, так что на юге края станет немного теплее. Однако уже по зимним меркам установится ночной фон температур от −20 до −22, дневной −14…-15 градусов. Уже в первой декаде температура окажется ниже нормы этого месяца.
В Хабаровском крае в декабре, как правило, дуют сильные ветры, особенно с выходом глубоких циклонов в Охотское море. Но в первой половине декабря обойдется без таких сильных ветродувов.
В ближайшие дни Амур у Хабаровска, наконец, встанет. На реке начнется ледостав. Синоптики говорят, что это произойдет на десять дней позже срока.
— Декабрь по температурам и осадкам в целом окажется в пределах нормы, — заметил Никита Перерва. — Возможно, снега будет немного больше, но в первой декаде в южных районах края глубокого циклона не ожидается. Скорее всего, снег выпадет позже. В Русской Православной Церкви 3 декабря — день накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители четырехлетней девочки, как и обещали, привели ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. И она отважно пошла по высоким ступенькам вверх по лестнице к своему высокому предназначению.