В Хабаровске установятся чрезвычайные морозы даже для декабря

— Декабрь по температурам и осадкам в целом окажется в пределах нормы, — заметил Никита Перерва. — Возможно, снега будет немного больше, но в первой декаде в южных районах края глубокого циклона не ожидается. Скорее всего, снег выпадет позже. В Русской Православной Церкви 3 декабря — день накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Родители четырехлетней девочки, как и обещали, привели ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. И она отважно пошла по высоким ступенькам вверх по лестнице к своему высокому предназначению.