Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область снова на вершине читательского рейтинга России

Столица Сибири получила звание самого читающего региона страны.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области отпраздновали очередную победу в престижном конкурсе «Литературный флагман России». Как стало известно, регион второй год подряд признан самым читающим в стране. Это стало результатом активной деятельности библиотек и писателей Новосибирской области.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина объявила о присвоении региону статуса «Территория книги и чтения» на оперативном совещании при губернаторе 2 декабря. Церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве. По словам Юлии Шуклиной, полученный статус носит бессрочный характер, подводя итог успехам региона в сфере культуры и продвижения чтения в 2024 году.

Таким образом, Новосибирская область продолжает удерживать лидерские позиции в развитии читательской культуры на территории Российской Федерации.

литература
рейтинги