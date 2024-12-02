Новосибирская область снова на вершине читательского рейтинга России

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина объявила о присвоении региону статуса «Территория книги и чтения» на оперативном совещании при губернаторе 2 декабря. Церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве. По словам Юлии Шуклиной, полученный статус носит бессрочный характер, подводя итог успехам региона в сфере культуры и продвижения чтения в 2024 году.