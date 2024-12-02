Красноярские дорожники убирают наледь с тротуаров, дорог и мостов

С утра дорожники убирают наледь с тротуаров, дорог и мостов. В день на уборку вышли свыше 100 единиц спецтехники и 216 рабочих, рассказали в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
Для борьбы со скользкостью применяются противогололёдные материалы, а также своевременная очистка. С улиц также убирают и вывозят снег.
Спускам и подъёмам на дорогах уделяется особое внимание, так как на таких участках часто образуется гололёд и накат, что опасно для водителей транспортных средств.
В МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» отметили, что зимняя уборка дорог выстроена на нормативах. В учреждение поступают претензии, что на центральных дорогах убираются в усиленном режиме, что не скажешь про удалённые дороги. Это тоже является нормативом. На центральных дорогах больше интенсивность движения транспорта, они востребованнее, а значит, требования к их содержанию повышеннее.