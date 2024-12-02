Красноярские дорожники убирают наледь с тротуаров, дорог и мостов

В МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» отметили, что зимняя уборка дорог выстроена на нормативах. В учреждение поступают претензии, что на центральных дорогах убираются в усиленном режиме, что не скажешь про удалённые дороги. Это тоже является нормативом. На центральных дорогах больше интенсивность движения транспорта, они востребованнее, а значит, требования к их содержанию повышеннее.