Житель Красноярского края пытался продать на вокзале винтовку

На станции Козулька Красноярского края транспортные полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который пытался продать предмет, «схожий с пневматической винтовкой». Как сообщила пресс-служба ведомства, оружие и деньги у мужчины изъяли.
Сейчас для установления характеристик подозрительного предмета проводятся криминалистические экспертизы.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, освобождаются от уголовной ответственности.