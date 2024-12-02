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Житель Красноярского края пытался продать на вокзале винтовку

В Красноярском крае транспортные полицейские задержали местного жителя по подозрению в незаконной торговле оружием.

Источник: ГУ МВД

На станции Козулька Красноярского края транспортные полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который пытался продать предмет, «схожий с пневматической винтовкой». Как сообщила пресс-служба ведомства, оружие и деньги у мужчины изъяли.

Сейчас для установления характеристик подозрительного предмета проводятся криминалистические экспертизы.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, освобождаются от уголовной ответственности.