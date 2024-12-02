Теплый вечер удался! Концерт к юбилею областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды» состоялся в Иркутске

— В адрес Иркутской областной филармонии поступает огромное количество теплых слов. Сегодня я бы хотела от себя и от всех наших артистов признаться в любви к зрителю. Потому что без вас нам жить невозможно! Именно сердечный отклик зрителя получает артист, находясь на сцене. Именно благодаря зрителю мы вдохновляемся на создание концертных программ. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто пришел на наше торжество и тех, кто посмотрит его в прямой трансляции, — поделилась директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.