Теплый вечер удался! Концерт к юбилею областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды» состоялся в Иркутске

Иркутской областной филармонии исполнилось 85 лет. А «Комсомольская правда» отмечает 100-летний юбилей. Красивые и солидные цифры. Как не отпраздновать? Силы решили объединить и вот итог — 1 декабря в филармонии состоялся великолепный праздничный концерт! На сцене выступал прославленный и всемирно известный ансамбль «Байкал-квартет», у которого в этом году тоже праздник — 30 лет творческой деятельности.
— Поэтому мы подумали и решили «сообразить на троих»: сделать один большой праздник для всех, чтобы горожане могли отвлечься от тревог и забот и отпраздновать такое событие вместе с нами, — сказал директор Иркутского филиала АО «Издательский дом “Комсомольская правда”, председатель Общественной палаты Иркутска, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.
1 декабря Иркутская областная филармония открыла свои двери для гостей. Елена ПАЛЬШИНА Гостей в холле встречала живая музыка. Елена ПАЛЬШИНА.
Признались в любви зрителю.
Теплый, душевный вечер начался! В зале ни единого свободного места.
— В адрес Иркутской областной филармонии поступает огромное количество теплых слов. Сегодня я бы хотела от себя и от всех наших артистов признаться в любви к зрителю. Потому что без вас нам жить невозможно! Именно сердечный отклик зрителя получает артист, находясь на сцене. Именно благодаря зрителю мы вдохновляемся на создание концертных программ. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто пришел на наше торжество и тех, кто посмотрит его в прямой трансляции, — поделилась директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.
Губернатор Иркутской области передал свои поздравления филармонии. Елена ПАЛЬШИНА.
Открыли праздничный концерт зажигательным номером ребята из студии барабанов Иркутского госуниверситета. И сразу задали ритм и задорное настроение! Далее на сцену вышел «Байкал-квартет» под руководством Вячеслава Соколова. С первых нот гости в зале поняли — они настоящие виртуозы своего дела. Народные песни, классические произведения и рок-композиции прозвучали на сцене филармонии в новом, уникальном прочтении музыкантов.
— Душа трепещет, — с восторгом шептались зрители.
Концертная программа поразила зрителей. Елена ПАЛЬШИНА Концертная программа поразила зрителей своей оригинальностью. Елена ПАЛЬШИНА.
Программа по заявкам.
— Во время подготовки к концерту, мы попросили известных иркутян поделиться впечатлениями о посещении Иркутской филармонии, рассказать о роли музыке в их жизни и назвать свои любимые песни. А Вячеслав Соколов со своим доблестным коллективом пообещал максимально выполнить все заявки, — рассказал Станислав Гольдфарб.
По просьбам иркутян коллектив исполнил со сцены джаз-фантазию на Турецкий марш, песни «Под окном черемуха колышется», «Прогулка по воде», нашумевший хит «Матушка земля» в исполнении солистки ансамбля Ирины Мелентьевой, и многие другие композиции. Свою заявку оставил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Другие солисты тоже мгновенно покорили зал. Так, для гостей праздника выступила Ольга Жигмитова, солистка оперной труппы Бурятского государственного театра оперы и балета. Она удивила исполнением песни «Моя бабушка курит трубку». А про «Чубчик кучерявый» спел директор Иркутского краеведческого музея Сергей Ступин.
Ну и какой день рождения без подарков? Только в этот раз именинники сами вручали презенты. Филармония одарила зрителей замечательным выступлением талантливых артистов, ну, а мы подготовили лотерею. Из бочонка вытянули три записки, в каждой — номер ряда и место счастливчика, которому досталась книга из коллекции «Комсомольской правды».
Концерт вышел далеко за пределы Иркутской области. Благодаря прямой трансляции увидеть выступления именитых артистов и услышать музыку смогли зрители из разных точек страны.
Закончилось празднование дружным исполнением знаменитой итальянской народной песни «Белла Чао».
В концертном зале не было пустых мест. Елена ПАЛЬШИНА.
СКАЗАНО.
Поздравляем с днем рождения!
Губернатор Иркутской области Игорь КОБЗЕВ:
— Искренне поздравляю коллектив Иркутской областной филармонии со знаменательной датой! С 85-летием! Иркутская филармония наполнена яркими фестивалями и концертами, выступлениями выдающихся музыкантов. Все это заслуга большой команды единомышленников, которые посвящают свои силы любимому делу. Невозможно представить культурную жизнь региона без Иркутской областной филармонии. Она остается современной и открытой для творческих экспериментов. Уверен, что коллектив продолжит прославлять наш регион, радовать зрителей яркими, запоминающимися музыкальными событиями. Благодарю за добросовестный труд, верность призванию и многолетний вклад в развитие музыкальной культуры Иркутской области.
Министр культуры Приангарья Олеся ПОЛУНИНА:
— Сегодня мы все празднуем юбилеи: 85 лет филармонии и 100 лет «Комсомольской правде». Мы очень рады, что нам удалось реализовать наши идеи в сегодняшнем концерте. Огромная благодарность Вячеславу Соколову и его ансамблю «Байкал-квартет». Пусть этот вечер будет теплым и атмосферным.
Заместитель председателя ЗС Иркутской области Наталья ДИКУСАРОВА:
— Это очень грамотная идея — объединить два юбилея. Один — сегодняшний у филармонии, другой — будущий у «Комсомольской правды». Слились воедино «слово» и «музыка». Два понятия, которые должны друг друга дополнять и нести людям все самое важное и значимое. Результат мы с восхищением наблюдаем сегодня. Я хочу от имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области поздравить нашу замечательную филармонию с юбилеем. У каждого региона есть своя изюминка. Наша — это филармония. Тут работают профессионалы, которые горят своим делом. Нашу «Комсомолку» мы любим особой любовью, потому что она способна донести до людей простыми словами сложные вещи. Хочу пожелать юбилярам удачи, движения вперед и творческого вдохновения. Пусть звучит и слово, и музыка.
Начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга СТРЕКАЛОВСКАЯ:
— От лица администрации города передаю искренние поздравления нашей прекрасной филармонии. Это особенное место. Место, где люди наполняются музыкой и энергией. Хотим, чтобы так было всегда. Желаем долгих лет и продуктивной работы! Также передаем поздравление в адрес всех сотрудников «Комсомольской правды». Мы желаем дальнейшего движения вперед и успехов в следующие 100 лет!
Гости праздника оставили свои пожелания юбиляру. Елена ПАЛЬШИНА.
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