Более 180 мероприятий пройдет в рамках декабрьской акции «День без турникетов»

Побывать можно будет и на крупнейшей в мире площадке для натурных съемок — в кинопарке «Москино». Здесь посетителей познакомят со всеми этапами создания фильмов. Кроме того, участники смогут побывать на киностудии «Союзмультфильм», в издательстве детских книг, метрологической лаборатории, авиаконструкторском центре и на других предприятиях.