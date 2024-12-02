Новосибирцы отправили чиновников на весь день в платный ледовый городок

Другие горожане отметили, что на территории построенного ледового городка фактически нет еды и каких-либо теплых помещений. Спрятаться и погреться негде. Соответственно, за 600 рублей даже в самую теплую погоду удастся провести не более двух часов, час из которых посетители будут стоять в очереди на горки.