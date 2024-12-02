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Новосибирцы отправили чиновников на весь день в платный ледовый городок

НОВОСИБИРСК, 2 декабря, ФедералПресс. В Новосибирске на Речном вокзале установили платный ледовый городок. Билет на посещение составляет от 450 до 600 рублей. В мэрии прокомментировали высокую цену и сообщили, что за эту сумму на территории можно находиться весь день. Новосибирцев возмутил ответ мэрии.

Источник: Freepik

«А давайте этого “представителя власти” отправим в ледовый городок на весь день?» — написал Игорь К. в Дзен-канале «Сибирские ссылки».

Другие комментаторы согласились с предложением и добавили, что необходимо не только одного представителя власти отправить на ледовый городок на весь день, но и мэра Новосибирска.

«Вместе с мэром отправить на весь день», — добавила София.

Другие горожане отметили, что на территории построенного ледового городка фактически нет еды и каких-либо теплых помещений. Спрятаться и погреться негде. Соответственно, за 600 рублей даже в самую теплую погоду удастся провести не более двух часов, час из которых посетители будут стоять в очереди на горки.

«Находиться весь день на ледовом городке без тепла и еды — это прикол», — написал другой новосибирец.

Горожане также заявили, что в других городах подобные развлечения делаются бесплатно.

Напомним, в мэрии Новосибирска прокомментировали высокие цены на посещение ледового городка, сообщив, что повлиять на ценовую политику предпринимателя не могут. А стоимость билетов обусловлена ростом цен на все в целом. Так, увеличилась плата на коммунальные ресурсы, ГСМ, охрану и обслуживание объекта.