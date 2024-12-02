Новосибирцы отправили чиновников на весь день в платный ледовый городок

«А давайте этого “представителя власти” отправим в ледовый городок на весь день?» — написал Игорь К. в Дзен-канале «Сибирские ссылки».
Другие комментаторы согласились с предложением и добавили, что необходимо не только одного представителя власти отправить на ледовый городок на весь день, но и мэра Новосибирска.
«Вместе с мэром отправить на весь день», — добавила София.
Другие горожане отметили, что на территории построенного ледового городка фактически нет еды и каких-либо теплых помещений. Спрятаться и погреться негде. Соответственно, за 600 рублей даже в самую теплую погоду удастся провести не более двух часов, час из которых посетители будут стоять в очереди на горки.
«Находиться весь день на ледовом городке без тепла и еды — это прикол», — написал другой новосибирец.
Горожане также заявили, что в других городах подобные развлечения делаются бесплатно.
Напомним, в мэрии Новосибирска прокомментировали высокие цены на посещение ледового городка, сообщив, что повлиять на ценовую политику предпринимателя не могут. А стоимость билетов обусловлена ростом цен на все в целом. Так, увеличилась плата на коммунальные ресурсы, ГСМ, охрану и обслуживание объекта.