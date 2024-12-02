Из Иркутска запускают прямые рейсы в Гуанчжоу

Из Иркутска можно будет улететь на самолете в Гуанчжоу (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе городского аэропорта.
С 15 декабря запускают новое международное направление Иркутск — Гуанчжоу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям.
Гуанчжоу — крупный промышленный центр и популярный туристический маршрут на юге Китая. Например, здесь находится одна из самых высоких в мире телевизионных башен.
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту из-за снегопада на несколько часов застрял певец Сергей Лазарев.