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В Омске начинают работать дворовые катки

К их заливке уже приступили работники УДХБ города Омска.

Источник: Аргументы и факты

Рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска приступили к заливке катков во дворах. Полностью готовы 2 хоккейные коробки на ул. Мельничной, 67 и Володарского, 120, сегодня работы ведутся еще на 14 объектах:

Улица 21-я Амурская, 20Б.

Улица Иртышская Набережная, 19.

Улица Декабристов, 71.

Улица Конева, 34.

Улица Химиков, 40.

Проспект Мира, 34Б.

Улица Нефтезаводская, 38А.

Улица Химиков, 6.

Улица Энтузиастов, 5.

Улица 10-я Чередовая, 17/1.

Улица 22-я Марьяновская, 2.

Улица 7-я Линия, 190/2.

Улица Юбилейная, 6.

Улица 50 лет ВЛКСМ, 4А.

Ранее мы сообщали, что в Омске стартует сезон катаний на коньках.

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