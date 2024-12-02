В Омске начинают работать дворовые катки

Рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска приступили к заливке катков во дворах. Полностью готовы 2 хоккейные коробки на ул. Мельничной, 67 и Володарского, 120, сегодня работы ведутся еще на 14 объектах: