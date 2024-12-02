В Омске начинают работать дворовые катки

Рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройства города Омска приступили к заливке катков во дворах. Полностью готовы 2 хоккейные коробки на ул. Мельничной, 67 и Володарского, 120, сегодня работы ведутся еще на 14 объектах:
Улица 21-я Амурская, 20Б.
Улица Иртышская Набережная, 19.
Улица Декабристов, 71.
Улица Конева, 34.
Улица Химиков, 40.
Проспект Мира, 34Б.
Улица Нефтезаводская, 38А.
Улица Химиков, 6.
Улица Энтузиастов, 5.
Улица 10-я Чередовая, 17/1.
Улица 22-я Марьяновская, 2.
Улица 7-я Линия, 190/2.
Улица Юбилейная, 6.
Улица 50 лет ВЛКСМ, 4А.
Ранее мы сообщали, что в Омске стартует сезон катаний на коньках.