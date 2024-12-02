«Ердынские игры» проведут в Иркутской области с 3 по 6 июля 2025

Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры — игры народов Евразии» пройдет в Приангарье с 3 по 6 июля 2025. Мероприятие будет состоять из культурной, спортивной и детской программ. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в первый день проведут шаманский молебен и научно-практическую конференцию.
— Этот фестиваль — одно из значимых этнокультурных событий Сибири. Проходит три десятилетия, за это время стал символом сохранения и развития богатого духовного и культурного наследия кочевых народов, важным звеном передачи традиций молодёжи. Участие примут делегации регионов России и соседних стран, — рассказал губернатор Иркутской области.
Пройдут различные фестивали и конкурсы. Из спортивных соревнований ожидаются «Игры баторов (богатырей) Срединного мира», метание камней, стрельба из лука, скачки на лошадях и другое.
Кстати, в этот раз планируют провести фестиваль этнической музыки, детскую программу и конкурс сказителей. Кульминацией праздника станет круговой танец Ехор вокруг горы Ехе Ёрд.
В фестивале примет участие около 3,5 тысяч человек. На проведение выделят более 20 миллионов рублей по областной программе «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 10 декабря.