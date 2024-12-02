«Ердынские игры» проведут в Иркутской области с 3 по 6 июля 2025

Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры — игры народов Евразии» пройдет в Приангарье с 3 по 6 июля 2025. Мероприятие будет состоять из культурной, спортивной и детской программ. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в первый день проведут шаманский молебен и научно-практическую конференцию.