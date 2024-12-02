Новосибирский СФР опубликовал обновлённый график выплат и пособий в декабре

— 3 декабря начисляются пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, также пособия неработающим родителям детей до 1,5 лет, выплата в связи с рождением или усыновлением ребёнка до 3 лет, выплата детям военнослужащих, которая приходит ежемесячно, а также пособия на ребёнка, чей отец погиб во время исполнения военных обязанностей, — информируют в пресс-службе фонда.