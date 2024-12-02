Новосибирский СФР опубликовал обновлённый график выплат и пособий в декабре

График выплат пенсий и пособий изменится в Новосибирске в декабре. Социальный фонд России по региону опубликовал актуальные данные. Перечисление средств начинается с 3 декабря.
— 3 декабря начисляются пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, также пособия неработающим родителям детей до 1,5 лет, выплата в связи с рождением или усыновлением ребёнка до 3 лет, выплата детям военнослужащих, которая приходит ежемесячно, а также пособия на ребёнка, чей отец погиб во время исполнения военных обязанностей, — информируют в пресс-службе фонда.
Также 5 декабря произведут начисление маткапитала, 6 числа — пособия работающим родителям детей до полутора лет, 11 декабря начислят пенсии через банк и 20 декабря на счёт придут пенсии вторым потоком.
В СФР также подчеркнули, что новосибирцам, получающим выплаты через «Почту России», следует ознакомиться с графиком почты.