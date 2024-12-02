Красноярцев предупреждают об опасности выхода на лед

В этом году на водных объектах города установлено 140 знаков безопасности «Выход на лед запрещен!» и «Выход и выезд на лед запрещен».
В мэрии напоминают, что выход на лед в местах с установленными знаками является нарушением статьи «Об административных правонарушениях», а также влечет за собой наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере: от 500 до 3000 рублей на граждан; от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц; от 20000 до 30000 рублей на юридических лиц.
Перечень мест установки знаков безопасности на водных объектах «Выход на лед запрещен!»:
1. Абаканская протока реки Енисей: остров Молокова; перешеек островов Отдыха и Молокова; остров Отдыха за Центральным стадионом; остров Отдыха по береговой полосе вдоль Ярыгинского проезда; в районе домов №№ 5, 11, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 41 по Ярыгинской набережной; в районе дома № 177 по улице Судостроительной; в районе домов № 182, № 184 и здания № 184а по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий»; в районе домов № 8 и № 10 по улице Капитанской.
2. Река Енисей: в районе дома № 369 по улице Лесной; в районе Успенского мужского монастыря; по береговой полосе от Железнодорожного моста до заезда на остров Посадный; в районе зданий № 45а/1, 112, 114 и дома № 106 по улице Дубровинского; в районе дома № 17 по улице Рейдовой.
3. Водоёмы острова Татышев.
4. Протока Татышева в районе улицы Якутской.
5. Река Кача: в районе устья (у Виноградовского моста); в районе автомобильного моста по улице Белинского; в районе здания № 1 по улице Конституции СССР; в районе дома № 19 по Речному переулку; в районе здания № 18а по улице Железнодорожников; в районе здания № 140 (строение 3) по улице Брянской; в районе дома № 50а по улице Северо-Енисейской.
6. Водоемы в каскаде ручьев Серебряного и Бугачевского: в районе домов № 17, 39 по улице Елены Стасовой; в районе домов № 4, 17 по улице Хрустальной; в районе дома № 49 по улице Лесопарковой; в районе СНТ «Сад № 1 ЭВРЗ», СНТ «Сад № 1 завода телевизоров», СНТ «Родничок», СНТ «Электрик», СНТ «Строитель», СНТ «Сирень», СНТ «Сад № 5 Локомотив», СНТ «Строитель-22», СНТ «Колос», СНТ «Юбилейный», СНТ «Сад № 3 Локомотивного депо»; в районе остановок общественного транспорта «Плодово-ягодная станция», «Колягинская улица».
7. Водоемы микрорайона Пашенного в районе улицы Судостроительной.
8. Река Базаиха: в районе здания № 2а и домов № 154б, 154 г, 154д, 154е, 158б по улице Базайской; в районе дома № 1 по улице Сибирской; в районе моста на остров Бобровый.
9. Водоем реки Паниковки в районе улиц Сельской и 2-й Депутатской.
10. Водоем в районе дома № 31 по улице Рязанской.
11. Водоемы реки Черемуховки в районе улицы Подорожной.
Перечень мест установки знаков безопасности на водных объектах «Выход и выезд на лёд запрещен!»:
1. Залив на левом берегу реки Енисей в районе моста 777;
2. Водоемы в районе сельского населённого пункта деревни Песчанки;
3. Водоем реки Бугач в районе озера-парка Октябрьского.