Красноярцев предупреждают об опасности выхода на лед

В мэрии напоминают, что выход на лед в местах с установленными знаками является нарушением статьи «Об административных правонарушениях», а также влечет за собой наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере: от 500 до 3000 рублей на граждан; от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц; от 20000 до 30000 рублей на юридических лиц.